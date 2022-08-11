В Липецке пациент реанимобиля скончался в ДТП с Опелем

ДТП с реанимобилем в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Стали известны подробности страшной аварии на перекрестке улиц Советская и Горького в Липецке. Напомним, утром 11 августа там столкнулись иномарка и реанимобиль.

Предварительно, водитель "Опеля" врезался в карету скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами. Кульминационный момент ДТП попал на видео. Так, иномарка выехала на перекресток со стороны Горького. В этот момент по Советской вверх двигалась скорая. От удара у легковушки снесло переднюю часть. Реанимобиль завалился на бок и в таком положении его "протащило" по дороге еще несколько метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в карете скорой находился тяжелобольной пациент. Он скончался. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Также пострадали водитель иномарки, фельдшер и липчанин, сопровождающий погибшего.