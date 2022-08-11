«Открытие»: купить или продать авто через Госуслуги готов не каждый россиянин

Большинство настроено скептически – и из-за возможности действий мошенников в том числе.

Только каждый пятый россиянин готов оформить сделку купли-продажи автомобиля у частного лица на портале Госуслуг. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Среди плюсов: 9% считают, что это позволит ускорить покупку, 7% положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД и 4% отметили сервис в качестве дополнительной проверки авто.

К слову, каждый десятый пользуется порталом ежедневно. Чаще всего в категории «транспорт и вождение» россияне оплачивает налоги и штрафы (так ответили 19% опрошенных). Еще 7% используют сервисы для получения прав на управление транспортным средством. Оформляют льготы на проезд и парковку и обновляют данные об автомобиле по 6% респондентов. Оставляют мнение о качестве дорожных работ еще 5% опрошенных.

Выяснились также особенности взаимодействия с сервисом жителей городов-миллионников страны. Так, автолюбители из Красноярска оказались самыми скептически настроенными к подобному формату сделки по покупке авто (86% не готовы это делать), тогда как в Уфе оказалось больше всего автовладельцев, готовых попробовать новую услугу (27%). В Москве мнения опрошенных распределились в соотношении 1 к 4 в пользу «сторонников» и «противников» сервиса.