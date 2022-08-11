Под Липецком отца, убившего сына за пьяные дебоши, приговорили к 7 годам колонии

Жителя Добринского района Липецкой области признали виновным в убийстве 40-летнего сына. Зверское убийство произошло 7 апреля 2022 года. Отец поругался с пьяным родственником в своем доме в селе Березнеговатка. В пылу гнева 63-летний мужчина жестоко избил родственника, используя молоток и ледоруб. Он бил его по голове, коленкам. После он схватил ручную ножовку и перепилил шею несчастного.

В тот же месяц главу семьи арестовали. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, изверг признал вину и объяснил, что больше не мог терпеть поведение сына. Тот выпивал и агрессивно вел себя с членами семьи.

Суд приговорил виновного к 7 годам исправительной колонии строгого режима.