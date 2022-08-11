Липецкие спасатели вытащили из воды тонущую девушку и двоих мужчин

Сотрудники УГПСС спасли троих тонущих липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 10 августа, в Липецке на реке Воронеж едва не утонула девушка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в районе ЛТЗ липчанка заплыла слишком далеко от берега. Вернуться назад сил уже не хватило. Ее крики о помощи услышали спасатели. Они кинулись за ней в воду. К счастью, все закончилось благополучно.

В Усманском районе спасатели помогли двум мужчинам. У одного свело ногу судорогой. Другой решил помочь ему доплыть до берега, но не рассчитал своих сил. Сотрудники УГПСС вовремя заметили их и доплыли к несчастным на катере. Спасатели их доставили на берег. Мужчинам оказали первую помощь.

Жителей Липецка и области просят соблюдать правила поведения на воде. Не заплывать далеко от берега, купаться только в трезвом состоянии в специально оборудованных местах.