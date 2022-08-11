В Липецке встанут автобусы в День ВВС 12 августа

В Липецке встанут автобусы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 12 августа, в Липецке на площади Авиаторов состоится митинг в честь Дня ВВС. Примерно с 10.20 до 11.20 по улице Гагарина пройдет пешая колонна. Из-за этого движение на время остановится.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, скорректируют работу общественного транспорта. Так, автобусы №9, 11, 23, 24, 36, 48, 300, 306, 322, 324, 325, 345, 346, 347 и 359 во время шествия остановятся. Они поедут только когда пройдет колонна. Липчанам приносят извинения за неудобства.

Напомним, что 12 и 13 августа в областном центре ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий. Спиртное нельзя будет купить за 2 часа до начала, во время и в течение 2 часов после окончания события.