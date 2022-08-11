Пожар на складе площадью 800 кв.м потушили под Липецком

Этим вечером, 11 августа, под Липецком в производственно-складском цехе Кулешовке случился пожар. Сигнал о возгорании по улице Орловская в селе Кулешовка поступил на пульт диспетчера в 18.49.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит склад. Площадь возгорания составила 800 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Пожар удалось локализовать только к 20.17. С огнем боролись 7 спасательных расчетов и 28 человек.

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