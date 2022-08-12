Липчанка Ирина Баранова стала призером Спартакиады учащихся России по гиревому спорту

В Ярославле завершилась XI летняя Спартакиада учащихся России по гиревому спорту.

В двоеборье в весовой категории свыше 58 кг заняла спортсменка усманской ДЮСШ Ирина Баранова. По сумме толчка и рывка воспитанница Павла Баранова набрала 210 очков. Второй стала Юлия Казанцева (Тюменская область) с 219 баллами в активе. Победу праздновала Карина Филимонова (Кировская область), опередившая Ирину на 14 очков.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» одержал волевую победу в Тамбове. «Сталевары» во второй раз в сезоне вышли сухими из воды.

Тем временем, липецкая легкоатлетка Елена Коробкина выиграла полумарафон «Северная столица». Она более чем на полторы минуты опередила 2-кратную чемпионку России-2022 Светлану Аплачкину из Воронежской области.