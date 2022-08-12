Подросток с татуировкой "Настя" пропал из детского лагеря под Липецком

В Липецкой области пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростка. 15-летний Кучеров Даниил Александрович пропал 9 августа в Усманском районе. Около 16.00 он ушел из детского лагеря "Альбатрос" в селе Савицкое. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с того момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, каштановые волосы, голубые глаза.

Был одет: светло-зеленая футболка, черные спортивные штаны с зелеными вставками, черный джинсовый пиджак, черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье с надписью "Настя", татуировка на левом плече в виде креста.

Просьба ко всем, кто видел Даниила Кучерова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.