Липецкая легкоатлетка допрыгнула до бронзы

Кристина Королева уступила два сантиметра Марии Ласицкене. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На стадионе «Десна» прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти ЗТ РСФСР Евгения Синяева. Данный турнир включен в серию соревнований «Королева российского спорта».

В состязаниях приняли участие более 110 спортсменов из 28 регионов России. В их числе были новоиспеченные чемпионы страны и звезды мирового уровня. Бронзовым призёром турнира в прыжках в высоту с результатом 1,88 м стала мастер спорта международного класса Кристина Королёва из Липецкой области. Победу праздновала Мария Ласицкене (Московская область/Кабардино-Балкарская республика). Она превзошла результат Кристины на два сантиметра.

Как сообщалось ранее, липчанка Ирина Баранова стала призером Спартакиады учащихся России по гиревому спорту. Она выступала в двоеборье в весовой категории свыше 58 кг.