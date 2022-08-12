У Центрального пляжа Липецка пьяный мужчина упал с матраса в воду

На Центральном пляже Липецка спасли мужчину, упавшего с надувного матраса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 11 августа, в Липецке на Центральном пляже спасли мужчину. По данным пресс-службы регионального УГПСС, 41-летний липчанин плавал в реке Воронеж на надувном матрасе. При этом он был пьян. В какой-то момент отдыхающий перевернулся. Доплыть до берега он не смог.

К нему на помощь пришли спасатели. Они загрузили его на катер и доставили на берег. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Напомним, что в тот же день сотрудники УГПСС вытащили из воды в районе ЛТЗ тонущую девушку. Она заплыла слишком далеко от берега, а вернуться назад сил не хватило. А в Усманском районе едва не утонули двое мужчин. У одного свело ногу, а другой пытался ему помочь. К счастью, рядом были спасатели, которые вовремя подоспели.