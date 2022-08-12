Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 8:20

По ДТП со скорой в Липецке возбудили уголовное дело

Водитель реанимобиля и фельдшер в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке по ДТП со скорой возбудили уголовное дело

В Липецке по ДТП со скорой возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело по ДТП со скорой. Напомним, утром 11 августа на перекрестке улиц Советская и Горького столкнулись "Опель" и реанимобиль. По предварительным данным, водитель иномарки, выезжая с улицы Горького, не пропустил карету скорой помощи, которая двигалась вверх по Советской с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Тяжелобольной пациент, который находился в салоне реанимобиля, скончался. Пострадали 34-летний водитель скорой и 23-летний фельдшер. Они в больнице. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- В рамках расследования проведут комплекс экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства ДТП, - добавили в полиции.