По ДТП со скорой в Липецке возбудили уголовное дело

В Липецке по ДТП со скорой возбудили уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело по ДТП со скорой. Напомним, утром 11 августа на перекрестке улиц Советская и Горького столкнулись "Опель" и реанимобиль. По предварительным данным, водитель иномарки, выезжая с улицы Горького, не пропустил карету скорой помощи, которая двигалась вверх по Советской с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Тяжелобольной пациент, который находился в салоне реанимобиля, скончался. Пострадали 34-летний водитель скорой и 23-летний фельдшер. Они в больнице. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- В рамках расследования проведут комплекс экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства ДТП, - добавили в полиции.