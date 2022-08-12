В МХК «Липецк» спустя семь лет вернулся Андрей Лунев

Липчане готовятся к новому розыгрышу НМХЛ. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Главным тренером МХК «Липецк» назначен 53-летний специалист Андрей Лунёв. Он уже работал с клубом на старте сезона-2015/16, после чего осенью отправился в саратовский «Кристалл». Затем Андрей Алексеевич трудился в ХК «Тамбов» (2016 - 19) и подмосковном МХК «Атлант» (2019 - 21). С весны этого года Андрей Лунев занимал должность старшего тренера СШ № 11.

Тренером МХК «Липецк» стал 60-летний Валерий Олейник. Он три сезона (с 2012 по 2015 годы) был главным тренером ХК «Липецк». Затем работал в связке с Луневым в ХК «Липецк» (2014/15) и в «Тамбове» (2016-19).

Как сообщалось ранее, липецкая легкоатлетка допрыгнула до бронзы. Результат Кристины Королёвой на соревнованиях в Брянске – 1 м 88 см.

Тем временем, липчанка Ирина Баранова стала призером Спартакиады учащихся России по гиревому спорту. Она выступала в двоеборье в весовой категории свыше 58 кг.