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Общество12 августа 2022 10:51

По смертельному ДТП на Катукова в Липецке возбудили уголовное

Водитель ВАЗ-2107 погиб на месте
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке по аварии на улице Катукова возбудили уголовное дело

В Липецке по аварии на улице Катукова возбудили уголовное дело

Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело по ДТП на улице Катукова. Напомним, в минувший четверг, 11 августа, там столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 58-летнего мужчины и «Мерседес», за рулем которого был 43-летний липчанин. От столкновения иномарка перелетела через разделительный островок, снесла ограждение и остановилась на встречке. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Обе машины серьезно пострадали.

В результате после аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования проведут экспертизы, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Также продолжается расследование по ДТП с реанимобилем.