Холодную воду отключат в Липецке в выходные

На 7 улицах Липецка не будет холодной воды в выходные Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в выходные из-за ремонтных работ на некоторых улицах с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды. Как сообщил «РВК-Липецк», в эту субботу, 13 августа, ресурс ограничат по адресам: в частном секторе по улицам 20 Партсъезда, Маяковского, Арктической, Красной. Подвоз воды организуют по улице 20 Партсъезда, 8а. Также отключат на улице Берзина,2,4,6. Подвезут ресурс на Берзина,2.

В воскресенье, 14 августа, пройдут отключения по Гагарина, 161/2. Туда же подвезут воду. Без ресурса также останутся жители улицы Бородинской, куда организуют подвоз. Горожан предупреждают, что после вода может течь мутная. Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.