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Происшествия13 августа 2022 10:28

В Липецке трехлетняя девочка выпала из окна 14 этажа из-за москитной сетки

Проводится доследственная проверка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовала доследственная проверка после смерти ребенка, выпавшего из окна. Трагедия произошла вечером 12 августа по улице 60 лет СССР. Из окна квартиры на 14 этаже выпала 3-летняя девочка. Она погибла.

По данным следствия, малышка взобралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия несчастья. В конце примут процессуальное решение.

Родителей просят внимательнее следить за малолетними детьми. Не оставлять их одних даже на короткое время, тем более, если открыто окно. Зачастую малыши облокачиваются на москитные сетки, которые ломаются при малейшей нагрузке.