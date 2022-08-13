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Происшествия13 августа 2022 10:38

Житель Ельца убил котенка родственницы и попал под уголовную статью

Мужчина не любил кошек, так как они душили его кроликов под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком живодер убил котенка

Под Липецком живодер убил котенка

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. В июле в отдел полиции по Елецкому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что родственник убил ее котенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый не любил кошек, так как животные нередко душили его кроликов. Из-за этого и вспыхнул конфликт. Мужчина пришел во двор ельчанки, где и случилась кульминация ссоры. Он схватил сидящего на крыльце двухмесячного котенка и ударил его о бетонный порог дома. Малыш погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы. Ельчанин признал вину и раскаялся. Следствие продолжается.