Житель Ельца убил котенка родственницы и попал под уголовную статью

Под Липецком живодер убил котенка Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. В июле в отдел полиции по Елецкому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что родственник убил ее котенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый не любил кошек, так как животные нередко душили его кроликов. Из-за этого и вспыхнул конфликт. Мужчина пришел во двор ельчанки, где и случилась кульминация ссоры. Он схватил сидящего на крыльце двухмесячного котенка и ударил его о бетонный порог дома. Малыш погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы. Ельчанин признал вину и раскаялся. Следствие продолжается.