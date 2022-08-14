15 августа останутся без воды жители более 20 улиц Липецка

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Подготовка сетей к отопительному сезону продолжается. Из-за необходимости проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды потребителям. 15 августа с 10:00 до 20:00 останутся без ресурса:

- частный сектор: ул. Зеленая, ул. Краснодонская, пер. Садовый, пер. Моторный, пер. 2 ой Моторный, пер. Сосновый, пер. Линейный, ул. Кошевого, ул. Спартака, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Докучаева, ул. Спортивная, ул. Украинская, ул. Социалистическая, ул. Целинная, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. Ковалевской.

Подвоз воды по адресу: ул. Зеленая

- ул. Липовская, 5; ул. Игнатьева, 30.

Подвоз воды: ул. Липовская, 5.

- ул. Терешковой, 19, 13а, 13б, 13В, 17, 23, 15, 25, 27В, 29.

Подвоз воды по адресу: ул.Терешковой, 19.