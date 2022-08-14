У липчанина украли в парке кошелек со 100 000 рублей

42-летний липчанин обратился в полицию. Мужчина рассказал, что отдыхал в одном из городских парков. Оставил свой кошелек на скамейке, а когда вернулся, не обнаружил его. По словам потерпевшего, в портмоне было 100 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. Горожанин шел по парку и нашел кошелек. Деньги мужчина решил не возвращать, а использовать по личному усмотрению. В преступлении липчанин признался. Его отправили под подписку о невыезде. Полицейские изъяли 70 тысяч рублей, часть денег подозреваемый успел потратить.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.