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Общество15 августа 2022 6:20

85-летний пенсионер пропал под Липецком

Его ищут в Елецком районе с воскресенья
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области пропал пенсионер

В Липецкой области пропал пенсионер

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 85-летнего пенсионера. Хорошилов Виктор Тихонович пропал в поселке Красный куст Елецкого района. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", пожилой мужчина исчез в минувшее воскресенье, 14 августа. С того момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, глаза серые, волосы седые с залысиной.

Во что был одет пенсионер, пока неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Виктора Хорошилова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - горячая линия поискового отряда "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.