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Происшествия15 августа 2022 6:59

Житель Липецка украл четыре автомобильных аккумулятора

Липчанин сдавал похищенное в скупку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин воровал автомобильные аккумуляторы

Липчанин воровал автомобильные аккумуляторы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали подозреваемого в серии краж автомобильных аккумуляторов. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские установили, что он обокрал 4 машины, припаркованные во дворах жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, днем злодей высматривал автомобили, чаще всего отечественные, а ночью возвращался и вскрывал их. Похищенное липчанин прятал неподалеко, а затем забирал и сдавать в скупку. Предварительно, сумма ущерба превысила 32 тыс. рублей.

На время предварительного следствия мужчину арестовали. Правоохранители выясняют, может ли он быть причастен к другим аналогичным преступлениям в городе. Возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 Ук РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.