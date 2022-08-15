Житель Липецка украл четыре автомобильных аккумулятора

Липчанин воровал автомобильные аккумуляторы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали подозреваемого в серии краж автомобильных аккумуляторов. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские установили, что он обокрал 4 машины, припаркованные во дворах жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, днем злодей высматривал автомобили, чаще всего отечественные, а ночью возвращался и вскрывал их. Похищенное липчанин прятал неподалеко, а затем забирал и сдавать в скупку. Предварительно, сумма ущерба превысила 32 тыс. рублей.

На время предварительного следствия мужчину арестовали. Правоохранители выясняют, может ли он быть причастен к другим аналогичным преступлениям в городе. Возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 Ук РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.