7,7 гектаров ячменя горели под Липецком в выходные

Под Липецком в выходные горели поля Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 13 августа, в Липецкой области горели поля. Так, в селе Грязное огонь уничтожил ячмень на площади 7,7 га. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с пламенем удалось справиться до приезда спасателей. В тот же день у села Шовское Лебедянского района пожар вспыхнул на поле пшеницы. Пожарно-спасательный расчет и добровольцы потушили огонь на площади 500 кв.м.

В Ельце сгорела пристройка к дому Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье, 14 августа, в Грязях по улице 8 марта горел гараж. В деревне Дегтевая Краснинского района вспыхнули «Киа Рио» и ВАЗ-2115. Пострадало лакокрасочное покрытие иномарки на площади 2 кв.м. Отечественная машина выгорела полностью. В Ельце на улице Допризывников пожарные тушили жилой дом и деревянную пристройку. Огонь повредил внутреннюю отделку пристройки и крышу дома на площади 4 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

Пожар в доме в Ельце Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этим утром, 15 августа, в садоводческом товариществе «Дачный-4» в Липецке пожар случился в кирпичном доме с мансардой. Есть пострадавший. А в поселке Петровский Добринского района вспыхнуло нежилое строение.