«Квадра» рассказала о подготовке к зиме и планах на площадь Победы

В «Квадре» пояснили, что реконструкция теплосетей в районе площади ведется ежегодно и планомерно

В областном центре прошли проверки подготовки жилого фонда и объектов соцкультбыта к предстоящему отопительному сезону. Городские объекты соцкультбыта готовы к зиме на 97%. Многоквартирные - на 75%. Но это – что называется – внутри дома. А до стены зданий тепло и горячую воду поставляет «Квадра». Мы решили узнать, насколько готов к зиме теплоэнергетический комплекс компании, тем более, что планов было в прямом смысле слова на миллиард: «Квадра» уже несколько лет не снижает темпы инвестиций в свои объекты и теплосети.

В этом году самые масштабные ремонты на теплосетях развернулись сразу на нескольких улицах: на ул. Звездная, на ул. Неделина, в районе перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова еще предстоит замена теплосетей в 16 микрорайоне; капитальные ремонты участков тепловых сетей по ул. Доватора , ул. Угловая.

Здесь энергетики меняют старые изношенные трубы – на новые, современные, в ППУ-изоляции со сроком службы до 40 лет. Всего же за летнюю ремонтную кампанию заменят более 15 км. Часть – плановые замены. Другая – ремонты по итогам гидравлических испытаний, призванных проверить трубы на прочность. В этом году выявили 740 порывов.

Впрочем, не обошлось и без сюрпризов вне гидравлики. Самый яркий пример - «гейзер» на площади Победы на изношенном участке теплосети. В «Квадре» пояснили, что реконструкция теплосетей в районе площади ведется ежегодно и планомерно - от насосной станции в сторону Центрального рынка – то есть, как раз к тому месту, где случился порыв. Так что менять этот участок теплосети энергетики планируют. На самой площади – как раз где бил фонтан кипятка – масштабные работы развернутся в перспективе. Там в настоящее время проходят две магистрали разных диаметров. Уже разработан проект, согласно которому одну магистраль можно будет вывести из процесса теплопередачи, а другую переложить - заменить старые трубы на современные с длительным сроком службы. Такая оптимизация позволит существенно понизить риск возникновения «фонтанов» в будущем и обезопасит наших жителей.