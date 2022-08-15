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Общество15 августа 2022 9:45

«Открытие»: холдинги смогут усилить контроль платежей

Банк представил новый сервис для холдинговых структур с широкой географией бизнеса
Источник:kp.ru
«Контроль дневного лимита» позволяет ограничивать расходование средств на местах.

«Контроль дневного лимита» позволяет ограничивать расходование средств на местах.

Новый сервис полезен, когда исполнение платежей происходит в разных часовых поясах, и нет возможности контролировать их в режиме онлайн.

При подключении услуги для каждого счета определяется максимальная сумма лимита, в рамках которого бухгалтер может осуществлять платежи. Установить дневные лимиты корпоративные клиенты «Открытия» могут в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн». Если же возникает потребность срочной оплаты, а установленного лимита не хватает, в течение 2 часов можно увеличить объем доступных средств.

- Корпорации с разветвленной региональной сетью заинтересованы в автоматизации процессов и усилении финансового контроля. Крупные корпоративные клиенты банка уже отметили сокращение трудозатрат казначейства на контроль платежей в своих территориальных подразделениях, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».