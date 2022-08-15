Олимпийские чемпионы приедут на Липецкий триатлон на Зеленом острове

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

В Липецк на триатлон приедут олимпийские чемпионы. С участниками встретятся Татьяна Логунова, Давид Мусульбес, Александр Лесун и Олег Саитов. Известные спортсмены наградят липчан и гостей мероприятия, познакомятся с детьми из спортивных и общеобразовательных школ города.

Как сообщили в мэрии, гости смогут сфотографироваться, взять автограф, пообщаться со звездами. Липчан ждут на Зеленом острове 27 и 28 августа. Вход свободный.

Участники проплывут 750 м или 1,9 км, проедут на велосипеде 20 км или 90 км, пробегут 5 км или 21,1 км. Также в этот день проведут турниры по пляжному волейболу и футболу. Организуют развлекательную программу.

Напомним, 27 августа на Зеленом острове пройдет джазовый фестиваль. Приедут известные джазовые музыканты России. В 21:50 для горожан прогремит праздничный салют.