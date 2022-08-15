10-летний мальчик на мопеде сбил 68-летнюю старушку под Липецком

Под Липецком 10-летний мопедист сбил пенсионерку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 12 августа, в Липецкой области произошла смертельная авария. На дороге М-4 Дон в Становлянском районе 18-летний мотоциклист, не справившись с управлением, врезался в стоящий впереди "Хендай Солярис", а затем столкнулся с ГАЗ, который двигался по встречной полосе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, парень погиб.

В тот же день в селе Измалково 16-летний подросток за рулем мопеда вылетел с дороги и перевернулся. Он в больнице.

В субботу, 13 августа, в Краснинском районе на автодороге Яблоново-Отскочное "Рено" съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся. 52-летнего водителя доставили в больницу.

В воскресенье, 14 августа, в селе Сенцово 10-летний мальчик на мопеде сбил 68-летнюю старушку, которая шла по проезжей части. Пенсионерку забрали на скорой.

В Грязях на улице Семашко 58-летний водитель "Рено" наехал на 8-летнего ребенка на самокате. Пострадавшего мальчика положили в больницу.