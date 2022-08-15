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Общество15 августа 2022 12:34

Для липецких участников спецоперации на Украине разработают новые меры поддержки

Для этого уже создали рабочую группу
Мария КАСЕНКОВА
Фото из телеграм-канала администрации Липецкой области

Фото из телеграм-канала администрации Липецкой области

Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 15 августа, Игорь Артамонов выступил с инициативой на утреннем совещании. Губернатор предложил разработать дополнительные меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

Спикер регионального парламента Дмитрий Аверов пояснил, что для этого уже создали рабочую группу. Как сообщили в областной администрации, все предложения вынесут на рассмотрение очередной сессии Облсовета в скором времени.

Напомним, из Липецкой области в ДНР и ЛНР регулярно доставляют помощь. Всего отправили около 300 тонн продуктов питания и первой необходимости. Недавно в Володарский район Донецкой Народной Республики отослали книги в школьные библиотеки и наборы для 12 детских садов.