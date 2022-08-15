Под Липецком пропала 41-летняя женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропала 41-летняя Касымова Надежда Николаевна. 31 июля жительница Усмани ушла из дома и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Женщина худощавого телосложения, рост 160 см, волосы средней длины, русые, глаза карие. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", во что она была одета, пока неизвестно. Если кто-то из липчан заметит пропавшего человека, просят обратиться по горячей линии поискового отряда "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52 или номеру экстренного вызова 112.

Напомним, 14 августа в поселке Красный куст Елецкого района пропал 85-летний пенсионер Хорошилов Виктор Тихонович. Мужчина ростом 170 сантиметров, с серыми глазами, седыми волосами с залысиной. Пока не известно, во что он был одет. Просьба, если кто-то владеет какой-либо информацией о нем, сразу же сообщить.