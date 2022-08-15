Солнечно и +30 в Липецке во вторник 16 августа

Во вторник в Липецке тепло и солнечно Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот вторник, 16 августа, ожидается теплая, солнечная погода с переменной облачностью. Днем столбик термометра поднимется до +30, а ночью до +18. Синоптики обещают, что дождя и грома не будет - сухо. Ветер восточный со скоростью 6-7 м/с. Давление без существенных изменений - 750-752 мм рт. ст.

День продлится 14 часов 40 минут, что на 4 минуты короче, чем в понедельник, 15 августа. Солнце взойдет над горизонтом в 5:05, а зайдет в 19:45. Рано утром и ночью ожидаются небольшие возмущения геомагнитных бурь.

В этом году август радует теплой погодой. Синоптики предполагают, она сохранится до конца месяца. Дожди ожидаются с начала нового учебного года.