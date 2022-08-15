Рецидивист задушил знакомую и спрятал тело в поле с подсолнухами под Липецком

Изверг убил знакомую и спрятал тело в поле с подсолнухами в Чалпыгинском районе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завели уголовное дело на 44-летнего мужчину. Жителя Чаплыгинского района подозревают в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, 10 августа чаплыгинец выпивал с 40-летней женщиной на берегу реки у села Юсово. Они поссорились. Изверг задушил знакомую, а тело спрятал в поле с подсолнухами. Об исчезновении несчастной заявила ее родственница.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, личность злодея установили совместно с областным УМВД России. Оказалось, что с предполагаемым убийцей женщина познакомилась в день трагедии. Его задержали в селе Юсово. Мужчина написал явку с повинной и указал, где тело.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Кстати, он уже был ранее судим за аналогичное преступление. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.