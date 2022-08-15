Пассажир скрылся на чужой машине от вооруженного автоинспектора под Липецком, едва не задавив полицейских и друзей

На прошлой неделе 10 августа в селе Пашково Усманского района наряд ДПС остановил ВАЗ-2105. Автоинспекторы увидели, что пассажиры не пристегнуты. В салоне находилось 5 человек - 3 мужчин и женщина с малолетним ребенком.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, у 19-летнего водителя из Тамбовской области не оказалось прав. Пока сотрудники ГИБДД составляли протокол, пассажиры вели себя агрессивно. А один из них сел в машину и поехал, чуть не задев остальных. Сотрудник ГИБДД обнажил табельное оружие и предупредил, что может применить его, если те не успокоятся. Однако, сидящий за рулем ВАЗа проигнорировал его слова и скрылся. Автомобиль объявили в розыск.

Полицейские поймали автомобилиста и завели дело по ст.12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и ст.19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также в отдел доставили 19-летнего водителя и двоих мужчин. В отношении водителя составили 5 протоколов - здесь и управление незарегистрированным транспортом, и отсутствие страховки, и отказ от прохождение медосвидетельствования. Двое пассажиров попали под административную статью 6.9 "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".