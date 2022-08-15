Житель Липецкой области угрожал сестре отрубить голову самурайским мечом

В Липецкой области признали виновным 50-летнего мужчину, который угрожал убить сестру. Родственники поссорились 1 мая в Лев-Толстовском районе. Женщина сделала брату замечание, так как тот выпивал. Тогда пьяный злодей достал из ножен самурайский меч "катану" и сказал, что отрубит ей голову. Разгорячившегося мужчину успокоил отец. Сестра же испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд назначил жителю Липецкой области 1 год ограничения свободы.

Напомним, что в Чаплыгинском районе рецидивист убил знакомую и спрятал тело в поле с подсолнухами. Подробности ужасного происшествия здесь.