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Происшествия15 августа 2022 15:38

Житель Липецкой области угрожал сестре отрубить голову самурайским мечом

Суд назначил ему 1 год ограничения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области признали виновным 50-летнего мужчину, который угрожал убить сестру. Родственники поссорились 1 мая в Лев-Толстовском районе. Женщина сделала брату замечание, так как тот выпивал. Тогда пьяный злодей достал из ножен самурайский меч "катану" и сказал, что отрубит ей голову. Разгорячившегося мужчину успокоил отец. Сестра же испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд назначил жителю Липецкой области 1 год ограничения свободы.

Напомним, что в Чаплыгинском районе рецидивист убил знакомую и спрятал тело в поле с подсолнухами. Подробности ужасного происшествия здесь.