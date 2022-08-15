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Происшествия15 августа 2022 15:54

Жительница Ростова обманула липчанку, которой пообещала купить дом за 1,6 миллионов рублей

Злодейка забрала крупную сумму и потратила
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жительница Ростова обманула липчанку, которой пообещала купить дом за 1,6 миллионов рублей

Жительница Ростова обманула липчанку, которой пообещала купить дом за 1,6 миллионов рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области осудили 33-летнюю жительницу Ростова. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, она пообещала женщине из Задонского района купить дом. Аферистка получила от знакомой 1 660 000 рублей. Однако, слово свое она не сдержала, а деньги потратила по своему усмотрению.

Ее действия квалифицировали по ч.4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд приговорил ростовчанку к 3 годам исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в Лев-Толстовском районе судили мужчину. Он, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с родственницей. А затем и вовсе угрожал отрубить сестре голову самурайским мечом. Она всерьез восприняла его слова и обратилась в полицию. Брату назначили 1 год ограничения свободы. Подробности здесь.