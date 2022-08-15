Где отключат холодную воду и свет в Липецке во вторник 16 августа

Воду подвезут к местам отключений Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 16 августа, в Липецке планируют отключить свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останется частный сектор: улицы Олимпийская, Писарева, Постышева, Зорге, Варшавская, Добровская, Бурлакова, Патриотическая. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Стаханова, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а; Космонавтов, 52; Клары Цеткин, вл. 1, вл. 8а, 12, вл. 14а, ст. 14, вл. 17, вл. 8б, 9, ст. 10б, 10 вл. 5, вл. 7, 1а, ст. 7, 1а ст. 1, 1 а ст.3, 1а ст. 2, 1 ст. 2, вл. 33 ст. 1, 1 ст. 3, вл. 33; 9 Мая, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14, 14в, 14б, 14а, 16, 18, 20а, 20ст. 1, 20, 74, 70; Крупской, 1, 3; Талалихина, 1, 3, 5; Суворова, 25, 27; переулок Трамвайный, 3, 4; Школьная, 22; 24; Котовского, 19, 23, 37; переулок Вишнёвый, 1а; Кочубея, 1; Депутатская, 81, 83, 83а; Киевская, 1; проспект Победы, 29, 47, 51/а, 51, 51/3, 51/1, 51/2, 55, 57, 61; переулок Вишневый, 1а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Суворова, Депутатская, Воровского, Володарского, Чкалова, Комсомольская, переулок Вишневый, Верещагина, улицы Верхняя, 1-я Крымская, 2-я Крымская, Пригородная, Кирова, Комсомольская, Шмидта, Школьная, Дубинина, Котовского, Кооперативная, Джамбула, Морозова, Чаплыгина, переулок Кочубея.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Стаханова, 20; Депутатская, 81; Школьная, 24; Космонавтов, 52; Клары Цеткин, 1ст. 1; 9 Мая, 16. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.