Администратор втайне продал рабочий ноутбук в Липецке

Липчанин присвоил рабочий ноутбук Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке системного администратора подозревают в присвоении. По предварительным данным, 36-летнему мужчине на работе в строительной компании выдали ноутбук и компьютерную мышь. Липчанин продал технику, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Пропажу в компании обнаружили во время инвентаризации. Руководство обратилось в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что по той же статье в Липецкой области судили жительницу Ростова. Она взяла у липчанки 1,6 млн рублей, на которые должна была купить ей дом, но потратила все деньги на себя.