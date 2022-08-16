В ДТП с экскаватором и КамАЗом под Липецком пострадал водитель Рено

Водителя Рено доставили в больницу после ДТП с КамАЗом и экскаватором Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 15 августа, на улице Гагарина в Липецке "Шевроле Лачетти" столкнулся с 38-летним скутеристом. Мужчину доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительно ДТП спровоцировал 34-летний водитель иномарки - он нарушил боковой интервал.

В Липецком районе на подъезде к городу "Рено Логан" врезался в стоящий экскаватор, а затем в КамАЗ. 37-летний водитель иномарки в больнице.

На автодороге М-4 Дон в Становлянском районе "Мицубиси" влетел в мотоцикл, который ехал впереди. Травмы получил 41-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта. Его госпитализировали.

Жителей Липецкой области просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательнее и осторожнее на дорогах.