За подпольный оружейный цех житель Липецка отправится в тюрьму на 4 года

Липчанин отправится в тюрьму за подпольный оружейный цех Фото: УФСБ по Липецкой области

В Липецке вступил в силу приговор Октябрьского районного суда в отношении 44-летнего мужчины. Он вместе с подельниками открыл подпольный оружейный цех.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, сотрудники управления изъяли 2 автомата Калашникова, 5 пистолетов ПМ, 3 револьвера, 5 пистолетов различных видов, мелкокалиберную винтовку, более 300 составных частей оружия, свыше 2 тыс. патронов для нарезного оружия, более 1 тыс. составных частей патронов, 2 емкости с порохом весом 400 г.

Суд признал липчанина виновным по ч.1 и ч.2 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", а также ч.1 и ч.2 ст.223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Мужчину приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима.