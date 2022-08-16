«Открытие»: сложности из-за санкций любителям онлайн игр не помеха

Лишь 29% россиян тратили деньги на игры в мобильных телефонах или ТВ-приставках до появления ограничений.

71% россиян не тратили деньги на платные компьютерные игры и до введения санкций против России: из них 58% играли только в бесплатные игры, а 13% не играют вообще. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди наших совершеннолетних соотечественников.

45% из тех, кто ранее покупал игровые контент онлайн, заявили, что у них не возникло сложностей с оплатой игрового контента после введения санкций против России. 35% продолжают испытывать такие сложности. 20% испытали подобные проблемы, но уже сумели решить их.

Выходы из ситуации россияне находят разные. Среди тех, кто столкнулся с проблемой оплаты, 29% оформили иностранный кошелек, который позволяет платить. 13% использовали при оплате VPN. 9% воспользовались при проведении платежей помощью друзей или знакомых. 8% выпустили карту другого российского банка, не попавшего под санкции. 7% открыли для этих целей карту иностранного банка.

Лишь 12% респондентов полностью отказались от привычных игр в мобильном телефоне и/или на ТВ-приставке из-за невозможности оплачивать процесс игры. Четверть респондентов просто начали играть в другие игры, в которых нет проблем с оплатой.