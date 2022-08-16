Дом с пострадавшим тушили под Липецком четыре отделения спасателей

В Липецке сгорели дом, машина, бесхозное строение Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В городе Данков Липецкой области загорелся двухквартирный жилой дом. На улице Школьная, 22 огонь запылал 16 августа поздно ночью в 1:58. Там пожар захватил металлическую кровлю. На место происшествия быстро прибыло четыре отделения спасателей, пожарных и добровольцев.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Липецкой области, от огня пострадало не только здание, но и человек. Пожарным удалось спасти одну квартиру и 4 постройки во дворе. Однако, вся кровля дома и внутренняя отделка второй квартиры сгорели.

Также в Липецке на улице Шаталовой,2 огонь захватил бесхозное кирпичное строение. Возгорание произошло 15 августа в 17:20. Оперативно на место выехало четыре отделения пожарных и спасателей. Огонь удалось потушить, но полностью сгорело 150 кв м здания.

В селе Калабино Задонского района 15 августа посреди дня в 14:38 загорелся автомобиль «Пежо». Прибыло 2 отделения спасателей и пожарных. Огонь потушили, но моторный отсек сгорел. Пострадавших нет.