В Липецке строители повредили электрокабели и оставили без света дома в "Звездном"

В Липецке из-за повреждения линий не было света в районе «Звездного» Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке во время земляных работ в районе «Звездного» строители пробили три кабельные линии 6 кВ. Из-за этого без света остались жители нескольких домов. На место приехала бригада «Липецкэнерго» и полиция, которая выясняла что произошло.

Восстанавливали повреждение непрерывно. В 00:30 подключили одну кабельную линию, «Звездный» запитали по аварийной схеме. Электроснабжение возобновили в кратчайшие сроки. Из-за халатности строительной организации пришлось менять дорогостоящее оборудование. Как сообщили в «Липецкэнерго» теперь виновникам грозит административная ответственность, помимо возмещения ущерба.

Чтобы получить разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП, нужно связаться с энергетиками по телефону Единого контакт-центра «Россети»: +7 (800) 220-0-220 или обратиться в одно из районных подразделений «Липецкэнерго» в зависимости от места проведения работ.