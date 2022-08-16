Из-за упавшей двери на 7-летнего мальчика в магазине под Липецком возбудили уголовное дело

В Липецкой области возбудили уголовное дело после падения двери на малолетнего ребенка в строительном магазине. По данным следствия, 4 августа в поселке Лев Толстой 7-летний мальчик потянул за ручку выставочный образец металлической двери. Она упала на школьника.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мальчика доставили в больницу с оскольчатым переломом бедренной кости правой ноги. Вред здоровью расценили как тяжкий. Дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Наказание по статье – штраф, либо обязательные или исправительные работы, либо до 3 лет ограничения свободы, либо до 6 месяцев ареста.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и персонал торгового цента, где случилось несчастье, изымают техническую документацию.