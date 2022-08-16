Жительница Липецкой области зарезала любимого и пыталась смыть нож в унитаз

В Липецкой области 44-летней женщине предъявили обвинение в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, утром 12 августа жительница Ельца поругалась с сожителем. Она была пьяна. В пылу гнева злодейка схватила нож и ударила им в грудную клетку возлюбленного. 47-летний ельчанин скончался. Фигурантка пыталась смыть нож в унитазе, но только сломала его. Части орудия она выбросила в окно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время предварительного следствия женщину заключили под стражу. Она уже была неоднократно судима. Рецидивистка признала вину и добавила, что поругалась со своим мужчиной из-за ревности.

Ельчанке грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следователи собирают доказательства. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.