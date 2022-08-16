Из-за ремонта без холодной воды остались десятки домов Липецка во вторник 16 августа

В Липецке внеплановые отключения воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке внеплановое отключение холодной воды. Специалистам пришлось ремонтировать запорную арматуру диаметром 300 мм. Из-за этого воды не будет до 20.00 по адресам: улицы Космонавтов, 7/1-4, 9/1, 11А, 11Б, 11, 13, 15, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25/1-7, 27, 29, 29/3, 29/4, 31, 31/3, 33, 33/2-4, 36/4, 42/1-3, 44/3, 46/3, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 56/1-3, 56А, 58, 58/2, 558/3, 962/1; Титова, 6/1-3, 7/1-5, 8, 8Г, 9/1-6, 10, 11/2, 11, 13, 13А, 15,

Также краны пересохли по улицам Гагарина, 135, 133, 131, 131А, 125, 129, 125/1, 125/2, 123/2, 123, 121/1, 121/2, 117А, 119/1, 119/2, 117А, 115/3, 11, 123/3, 115/2, 115/1, 113, 111/1, 111/2, 109, 107/1, 107/2, 107/3; Циолковского, 11, 11/1, 13, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29Б, 29А, 27А, 31, 31А, 33, 33/2, 35, 35/2, 37/4, 37/3, 37/2, 39/2, 39, 35, 35А, 41, 43, 26, 24, 24/1, 28, 30, 30/1-4, 34/5, 34/4, 32, 34, 32/1, 32/2, 32/3, 36, 38, 40, 34/1, 34/2, 34/1; Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2-5, 30/2, 30,32/2, 32/1, 34/2, 34/1, 34/3, 38А, 38Б, 38В, 38,Г, 38Д, 40, 35Б.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №9/6 по Титова, №37/4 по Циолковского, а также по заявкам липчан. Подробности по телефонам 175 и 236-175.