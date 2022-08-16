В Липецке проведут массовый велопробег в день отказа от автомобиля

В Липецке 28 августа пройдет массовый велопробег Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в следующее воскресенье, 28 августа, в день отказала от автомобиля состоится массовый велопробег. Спортсмены стартуют от Городища в 16:00. Они проедут через улицы Плеханова, Советскую, Карла Маркса, Маяковского, Фестивальную, Нижний парк, Маяковского, Центральный пляж и финишируют на Зеленом острове.

Как сообщили в мэрии, участников начнут регистрировать на Городище с 14:30. Могут поучаствовать липчане всех возрастов, однако детям до 14 лет нужно быть с родителями.

Напомним, в этот день всех горожан призывают пересесть на экологичный транспорт: самокат, велосипед. Либо личане могут пройтись пешком. Мероприятие проведут в рамках всероссийской акции "Чистый воздух" для того, чтобы сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

Специалисты проекта считают, сколько участники прошли пешком. А счетчик определяет количество загрязняющих веществ, невыброшенных в атмосферу. Липецк пока на 3 месте в рейтинге. Перед ним Череповец и Новокузнецк.