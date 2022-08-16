Годовая инфляция в Липецкой области замедлилась до 16,5% в июле

В Липецкой области годовая инфляция в июле замедлилась до 16,5% Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком регионе в июле этого года инфляция замедлилась до 16, 5%. На это повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы, падение спроса на непродовольственные товары и рост предложений на отдельные товары.

В области упали цены на капусту и картофель. Это связано с высокой урожайностью овощей и импортными поставками. Не растет стоимость свинины и мяса птицы, так как животноводы увеличили объемы продукции. Сахар не экспортировали, из-за этого внутренний рынок стал насыщен им. Поэтому цены на него также стабильны.

В регионе годовой темп прироста цен на продукты питания снизился до 18,4%, а на непродовольственные товары – до 18,5%. Как сообщили в липецком отделении Банка России, замедлился рост цен на автомобили. Липчане сберегали свои деньги, а не тратили их на дорогостоящие покупки. Снизился рост цен и на мебель: древесина подешевела, из-за этого сократились издержки.

На услуги темп прироста цен вырос до 10,3%, так как увеличились цены на ЖКХ и издержки сотовых операторов, которые закупают и обслуживают импортное оборудование.