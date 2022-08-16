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Происшествия16 августа 2022 13:26

Под Липецком арестовали рецидивиста, спрятавшего тело задушенной женщины в поле с подсолнухами

Изверг написал явку с повинной
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком арестовали рецидивиста, спрятавшего тело задушенной женщины в поле с подсолнухами

Под Липецком арестовали рецидивиста, спрятавшего тело задушенной женщины в поле с подсолнухами

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области под стражу заключили подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, труп которой нашли в подсолнухах. Напомним, на рецидивиста завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 10 августа 44-летний мужчина выпивал со знакомой на берегу реки у села Юсово Чаплыгинского района. Они поругались. В порыве гнева изверг задушил приятельницу. Тело он оставил на поле с подсолнухами.

Чаплыгинца задержали. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, он признал вину, написал явку с повинной, а также указал, где спрятал тело несчастной. Следователю он показал, как убил женщину.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.