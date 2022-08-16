Под Липецком спасатели помогли тонущему подростку

Минувшим вечером, 15 августа, в Липецкой области едва не утонул подросток. На пляже в Задонске 14-летний парень купался в реке Дон. В какой-то момент силы покинули отдыхающего и он начал уходить под воду.

К счастью, его вовремя заметили спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, они кинулись к нему на помощь и доставили на берег. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Напомним, что 11 августа в Липецке у Центрального пляжа пьяный отдыхающий упал с надувного матраса в воду. Доплыть до берега он не смог. К нему на катере подплыли спасатели. К счастью, все закончилось благополучно. В тот же день в реке Воронеж в районе ЛТЗ тонула девушка. Она слишком далеко заплыла. Подробности здесь.