На ярмарке под Липецком у предпринимателя забрали 164 пары обуви без маркировки

Под Липецком у предпринимателя конфисковали 164 пары немаркированной обуви Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области на ярмарке выходного дня индивидуальный предприниматель продавал обувь без маркировки. На продажу он закупил 164 пары обуви на сумму свыше 471 тысяч рублей, где не было маркировки в виде двумерного штрихкода. В Управление Роспотребнадзора по Липецкому региону об этом сообщило Елецкое ЛО МВД России на транспорте.

Как поделились в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, на индивидуального предпринимателя завели административное дело по части 2 статьи 15.12 КоАП «Продажа товаров и продукции без маркировки». В суде его признали виновным. Теперь предприниматель должен выплатить штраф 5 тысяч рублей. Всю обувь у него конфисковали.