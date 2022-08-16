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Общество16 августа 2022 14:13

На ярмарке под Липецком у предпринимателя забрали 164 пары обуви без маркировки

Он должен выплатить штраф 5 тысяч
Мария КАСЕНКОВА
Под Липецком у предпринимателя конфисковали 164 пары немаркированной обуви

Под Липецком у предпринимателя конфисковали 164 пары немаркированной обуви

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области на ярмарке выходного дня индивидуальный предприниматель продавал обувь без маркировки. На продажу он закупил 164 пары обуви на сумму свыше 471 тысяч рублей, где не было маркировки в виде двумерного штрихкода. В Управление Роспотребнадзора по Липецкому региону об этом сообщило Елецкое ЛО МВД России на транспорте.

Как поделились в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, на индивидуального предпринимателя завели административное дело по части 2 статьи 15.12 КоАП «Продажа товаров и продукции без маркировки». В суде его признали виновным. Теперь предприниматель должен выплатить штраф 5 тысяч рублей. Всю обувь у него конфисковали.