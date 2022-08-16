Жители Липецкой области перевели мошенникам в понедельник 1,3 млн рублей

В понедельник, 15 августа, в полицию на мошенников пожаловались 8 жителей Липецкой области. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Ельчане перевели аферистам почти 800 тыс. рублей. Так, 39-летняя женщина договорилась с неизвестными, что ей оформят документы и доставят паромом «Мерседес». За это она заплатила в 330 тыс. рублей. Жительница Ельца осталась и без денег, и без иномарки. Еще одна горожанка хотела инвестировать в фондовую биржу, вложив в торговлю ценными бумагами 200 тыс. рублей. На это 76-летнюю пенсионерку надоумили некие консультанты, которые и забрали ее деньги. 45-летний ельчанин отдал лжебанковскому работнику 265 тыс. рублей.

45-летнему жителю Становлянскому району позвонила женщина и представилась следователем МВД. Она сообщила, что по поддельной доверенности с его счета пытаются снять 150 тыс. рублей и перевела звонок якобы сотруднику банка. Тот подтвердил ее слова и порекомендовал снять деньги и перевести их на другой счет. Мужчина поверил мошенникам и лишился 475 тыс. рублей.