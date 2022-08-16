Более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды в среду 17 августа

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 17 августа, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Мичурина, 26, 26А, 28, 28А-Г; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 6а, 4б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11/1, 11А, 13, 15; Папина, 9, 7, 7/1, 11А; Айвазовского, 7; проспект Победы, 22, 22А; Минина, 2, Кутузова, 5; Тельмана, 88; Студеновская, 13А, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39Б, 43, 41, 45, 47, 49, 51; Елецкая, 8А, 10/2, 10а, 10, 63; Карьерная, 2.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Кротевича, Урицкого, Вавилова, Новокарьерная, Щорса, Гранитная, Тельмана, Шевченко, Шишкина, Карьерная, Елецкая, Павлова, Лескова, 9 Января.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №7 по Айвазовского, №5 по Кутузова, №2 по Карьерной, №28 по Мичурина и к улице Тельмана.

Также с 17 по 20 августа вода может быть мутной в домах микрорайонов №1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, в районе Сокола, НЛМК, Опытной, Карьера. Подробности по телефонам 175 и 236-175.