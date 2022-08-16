Липецкий «Металлург» упустил победу в Туле

У «сталеваров» восемь баллов и седьмое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В матче шестого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» встречался в Туле с дублем местного «Арсенала». Уже на четвертой минуте наши парни повели в счете – отличился Максим Григорьев. Но удержать преимущество или хотя бы увезти домой одно очко подопечные Сергея Первушина не сумели. После перерыва Роман Изотов (58-я) и Ансор Хабибов (74-я) обеспечили хозяевам волевую победу – 2:1.

«Металлург»: Матюша, А.Алексеев, Соловьев, Сазонов, Смирных, Войдель, Поярков (Баязов, 69; Белов, 74), Иванников (Голиков, 69), Гайдуков, Глебов (Болдырев, 46), Григорьев (Ахвледиани, 31).

После шести туров в подгруппе 1 лидирует курский «Авангард» с 16-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (12). У «сталеваров» восемь баллов и седьмое промежуточное место. В седьмом туре липчане сыграют 21 августа дома с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.